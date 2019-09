Ten Hag voegt vier talenten definitief toe aan selectie Ajax

Hoewel ze al regelmatig meetrainden met de hoofdmacht en ook speeltijd kregen van Ten Hag, behoorden ze tot de selectie van Jong Ajax. ,,Kansen moet je verdienen en dat hebben deze spelers in de afgelopen periode gedaan", zegt Ten Hag over de 'promotie' van het kwartet. ,,Ze tonen de potentie om een bijdrage te leveren aan Ajax 1 en daarom worden ze overgeheveld naar de selectie."



Middenvelder Ekkelenkamp (19) debuteerde in april 2018 al in de hoofdmacht. Vijf maanden later maakte Gravenberch als invaller tegen PSV zijn eerste speelminuten. Met 16 jaar en 130 dagen werd hij de jongste debutant ooit bij Ajax. Drie dagen later werd Gravenberch ook de jongste doelpuntenmaker ooit in de Amsterdamse hoofdmacht door te scoren in de bekerwedstrijd tegen Te Werve. Lang (20) debuteerde toen als invaller.



De 19-jarige Dest, geboren in de Verenigde Staten, maakte zijn eerste minuten in Ajax 1 tijdens de gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. De jonge verdediger kreeg ook in de eredivisie al heel wat speeltijd.