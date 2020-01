Ten Hag wil 50ste verjaardag vieren met zege op PSV

Faber probeert zich af te sluiten van onrust: ‘Alleen een overwin­ning kan ons helpen’

14:03 Bij PSV is het in jaren niet zo onrustig geweest als de laatste weken. In aanloop naar de topper van zondag tegen Ajax gaat het in Eindhoven weinig over voetbal. Trainer Ernest Faber probeert zich met zijn spelers zo goed als mogelijk af te sluiten.