Ten Hag: Zo ongedisciplineerd beginnen, dat kan echt niet

,,Het was een hele slechte start, maar daarna hadden we een goede comeback”, zei Ten Hag na afloop tegen FOX Sports. ,,We wisten wat we konden verwachten, maar we waren duidelijk niet goed voorbereid. We geven die twee doelpunten echt weg. Het was heel slecht in de opbouw, heel slordige fouten. Dat mag ons niet overkomen. Gewoon een concentratiegebrek. Zo ongedisciplineerd spelen, dat kan echt niet. Ik moet de ploeg wel een compliment geven: zonder groots te spelen toch met 2-5 winnen.”



Ten Hag was in zijn nopjes met het optreden van Noa Lang, die drie keer scoorde. ,,Hij heeft het vandaag laten zien en daar ben ik heel blij mee. We hadden dat ook echt nodig in deze fase. Op de plek van Noa hebben we problemen - David Neres en Zakaria Labyad zijn geblesseerd. Noa laat het zien op de training en bij de wedstrijden van Jong Ajax. En vandaag heeft hij het ook duidelijk laten zien op het hoogste niveau.”



Quincy Promes voegde zich tijdens Twente-Ajax bij de ziekenboeg. ,,We zullen tot de feestdagen nog even door moeten bijten”, aldus Ten Hag. ,,We hebben een heel lang jaar gehad, maar dat jaar is nog niet af. We hebben nog wat te bereiken. Willem II is de volgende, maar we krijgen ook nog Valencia en AZ. We zullen door moeten en dat gaan we ook doen. We zullen ze weer gaan oplappen. En als ze niet fit zijn moeten anderen het gaan doen, zoals Noa Lang vandaag.”