Ten Napel (77) neemt na 45 jaar afscheid als commentator: ‘Fijn weekend en blijf gezond’

PSV won de wedstrijd met 0-4 en daar was volgens Ten Napel “niets op af te dingen”. De commentator vond de wedstrijd “een feest”. ,,Leuk om die voor u te mogen verslaan. Fijn weekend nog en blijf gezond”, zo luidden zijn laatste woorden.



De 77-jarige Ten Napel vindt het na 45 jaar mooi geweest. Hij versloeg tot 2012 wedstrijden voor de NOS en was de laatste jaren actief voor ESPN. In de afgelopen jaren werd hij ook bekend als de Nederlandse stem van het voetbalspel FIFA.