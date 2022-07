Terence Kongolo mogelijk terug naar eredivisie, Raheem Sterling akkoord met Chelsea

Interview Mo Ihattaren stortte in na overlijden van vader Mostapha: ‘Ik had nergens meer zin in’

Na een donkere periode is Mohamed Ihattaren (20) weer voetballer. De Ajacied praat open over de dood van zijn vader, die hem in Italië alsnog keihard raakte, waarna hij maandenlang laat sliep, slecht at en zelfs zijn lievelingsspel zat was. ,,Ik moest opeens bidden voor mijn vader, terwijl je teamgenoten dagelijks met hun vader ziet bellen.”

