Terugkeer Calvin Stengs heeft gevolgen voor Joey Kooij: scheidsrechter fluit geen duels meer van Feyenoord

Dat was eerder ook het geval toen Stengs nog actief was als speler van AZ. De afgelopen jaren speelde de linkspoot in het buitenland voor OGC Nice en Royal Antwerp FC, waardoor de zwagers elkaar niet tegenkwamen op de Nederlandse velden. Nu Stengs terugkeert in de eredivisie, heeft dat consequenties voor de 31-jarige leidsman.