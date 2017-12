Tevreden Cocu niet bang voor tussentijds vertrek Lozano

Zo makkelijk als PSV eerder dit seizoen in Arnhem van Vitesse won (2-4), ging het vanavond in Eindhoven niet. Het elftal van Phillip Cocu trok uiteindelijk wel aan het langste eind en won met 2-1.

,,Het was niet makkelijk voetballen tegen een iets anders spelend Vitesse dan dat ze normaal gesproken doen. Het was zoeken naar de ruimtes'', aldus de trainer van PSV, die zijn ploeg na ruim een half uur spelen op achterstand zag komen. ,,Het doelpunt valt vlak na een situatie waarin we te veel risico namen. Het mag ons niet overkomen dat we kort daarna alsnog het doelpunt tegen krijgen. Daar moeten we slimmer in zijn.''

Via Daniel Schwaab en Hirving Lozano won PSV alsnog. ,,Die doelpunten tonen het vertrouwen van het team. We weten dat we altijd een aantal kansen krijgen, ook al waren het er vandaag niet veel. Op die momenten moet je scherp zijn, en dat waren we. Aan het einde was het even overleven. De derde wedstrijd in korte tijd ging zijn tol eisen. Spelers beginnen steeds beter aan te voelen wat een wedstrijd vraagt. Dat is ook een stukje ervaring.''

Lozano wist de voorgaande competitiewedstrijden niet te scoren, maar tegen Vitesse maakte hij een einde aan de doelpuntloze periode. Cocu: ,,De vorige duels was hij ook dreigend, alleen pikte hij toen zijn goal niet mee. Ik vind het te voorbarig om te spreken van een mindere fase. We zullen er alles aan doen om hem bij PSV te houden, en die intentie heeft hij ook. Ik ben niet bang dat hij in de winterstop al vertrekt.''

Zoet

Jeroen Zoet wilde na het laatste duel voor de winterstop, nog even niet aan de hervatting denken. ,,Ik ga eerst onder de kerstboom zitten, bijkletsen met vrienden en dan pas over de tweede seizoenshelft nadenken'', aldus de doelman.

,,Vitesse speelde vandaag wat anders, meer op de counter. Het was een wedstrijd op karakter, en we hebben 'm over de streep getrokken.''