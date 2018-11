Tevreden Koeman: Oranje exceptioneel goed

,,Wat deze spelers vanavond hebben laten zien, is exceptioneel goed’', zei Koeman bij de NOS. ,,We hebben nu zes punten en krijgen maandag de kans om deze groep te winnen. Dat had niemand verwacht, ik zelf ook niet.’'

Volgens de bondscoach heeft Oranje nu definitief gebroken met een slechte periode, waarin de nationale ploeg het EK 2016 en WK 2018 miste. ,,Dat hebben we nu wel aangetoond. Ik had niet verwacht dat we gedurende negentig minuten de betere zouden zijn. Ik had ook niet verwacht dat deze ploeg al zo ver zou zijn in het lezen van een wedstrijd. We maken een enorme stap op zo’n avond. Van begin tot eind hebben we goed gespeeld.’’