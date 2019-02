Thorsby in genade aangenomen bij Heerenveen

Willem II dreigt Diego Palacios te moeten missen tijdens eventuele play-offs

13:30 Diego Palacios staat met Ecuador onder 20 op de drempel om zich te kwalificeren voor het WK in mei in Polen. Bij het Zuid-Amerikaans landenkampioenschap won de linksback van Willem II in de finalepoule met 1-0 van Colombia. Ecuador staat derde. Een plek bij de eerste vier is nodig voor kwalificatie.