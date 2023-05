Tijjani Reijnders debuteert in voorselectie Oranje, kampioen Feyenoord levert 3 spelers

AZ-speler Tijjani Reijnders is voor het eerst opgenomen in de voorselectie van het Nederlands Elftal. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt 14 juni in de halve finales van de Nations League tegen Kroatië. Onder andere Toulouse-speler Branco van den Boomen ontbreekt bij zowel Jong Oranje als het Nederlandse elftal.

Het Nederlands elftal komt in de halve finale van de Nations League uit tegen Kroatië. Dit duel wordt woensdag 14 juni (20.45 uur) in De Kuip in Rotterdam gespeeld. De andere halve finale tussen Spanje en Italië staat gepland voor donderdag 15 juni in Enschede (20.45 uur). De finale is zondag 18 juni in De Kuip.

Koeman maakt op 29 mei de 23 spelers bekend die zich daadwerkelijk gaan opmaken voor de zogeheten ‘Final Four’. De spelers uit de Nederlandse, Duitse en Engelse competities die geen clubverplichtingen meer hebben, komen maandag 5 juni in Zeist bijeen voor een driedaagse trainingsstage. De voltallige Oranje-selectie verzamelt zich op 10 juni in spelershotel Woudschoten in Zeist. Die dag geeft Koeman tijdens een persconferentie een toelichting op de selectie.

De bondscoach heeft Daley Blind ook weer opgenomen in de voorlopige selectie, ondanks dat de verdediger weinig speeltijd krijgt bij Bayern München. En hij heeft vier keepers geselecteerd: Justin Bijlow, Mark Flekken, Bart Verbruggen en ook Jasper Cillessen. Gisteren maakt de bondscoach al bekend dat Jasper Cillessen ondanks alle blunders bij de voorselectie zit.

De 32 namen Nathan Aké (Manchester City), Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord), Daley Blind (Bayern München), Sven Botman (Newcastle United), Brian Brobbey (Ajax), Jasper Cillessen (NEC), Memphis Depay (Atlético Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (SC Freiburg), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Noa Lang (Club Brugge), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Tijjani Reijnders (AZ), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenny Tete (Fulham), Jurriën Timber (Ajax), Joey Veerman (PSV), Bart Verbruggen (RSC Anderlecht), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (Manchester United), Mats Wieffer (Feyenoord) en Georginio Wijnaldum (AS Roma).

Jong Oranje

Bij Jong Oranje is de voorlopige selectie bekend gemaakt voor het EK 2023. Ook daar wordt op 14 juni voor het eerst gespeeld door Nederland: in een oefenwedstrijd tegen Japan. Een week later is België in Georgië de eerste tegenstander op het EK.

Onder anderen Ryan Gravenberch, Kenneth Taylor, Jeremie Frimpong gaan niet met Oranje mee naar de Nations League, maar wel naar dit EK. Thijs Dallinga wordt ook beloond met een plekje voor zijn prestaties bij Toulouse. Teamgenoot Branco van den Boomen ontbreekt. Daarbij valt het op dat er met Mitchel Bakker, Quilindschy Hartman, Bjorn Meijer en Ian Maatsen vier linksbacks in de voorlopige selectie zitten.

Programma finale Nations League

