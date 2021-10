Til vol frustratie over tijdrekken Vitesse: ‘Ik heb één helft gespeeld, de tweede helft hebben we stilgestaan’

VideoGuus Til maakte vandaag zijn elfde goal in veertien duels voor Feyenoord, maar de 23-jarige middenvelder stond na afloop van de 2-1 nederlaag bij Vitesse pisnijdig ESPN te woord. ,,Ik heb het gevoel dat ik maar één helft heb gespeeld, de tweede helft hebben we alleen maar stilgestaan.”

Til doelde daarmee op de tactiek van Vitesse, dat erin slaagde het tempo volledig uit de wedstrijd te halen. Het zorgde ervoor dat er uiteindelijk liefst 105 minuten werden gespeeld in Arnhem, maar de zuivere speeltijd bedroeg slechts 49 minuten. In het kwartier aan extra tijd dat nog volgde kreeg Vitesse nog twee keer rood en waren er vooral opstootjes en blessurebehandelingen. ,,Echt enorm frustrerend, maar dat kun je volgens mij wel van m'n gezicht aflezen", zei Til met een boos gezicht voor de camera van ESPN. ,,Het is enorm vervelend wat zij doen in de tweede helft, maar ik vind dat we dat zelf ook niet handig deden. We begonnen op het eind zelf ook nog een keer een opstootje. Dat is gewoon niet handig, dan ga je natuurlijk nooit meer een doelpunt maken.”

Lees ook Play Feyenoord verliest in Arnhem door defensieve fouten, strijdend Vitesse eindigt met negen man

Feyenoord kwam na zes minuten al op achterstand na een fout van Marcos Senesi en 28 seconden na rust ging Lutsharel Geertruida, die de Argentijn verving, in de fout bij de tweede goal van matchwinner Loïs Openda. ,,We beginnen heel slecht en in de tweede helft doen we precies hetzelfde. Wat je kunt doen aan dat tijdrekken van Vitesse? Niet veel helaas, daar kan alleen de scheidsrechter een beetje tegen optreden. Je moet de 2-2 maken, maar die valt niet en we creëren ook veel te weinig. Zolang het 2-1 blijft, blijft Vitesse het zo aanpakken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Slot: ‘Vind tactiek Vitesse logisch’

Arne Slot vond dat Feyenoord de nederlaag vooral aan zichzelf te wijten had. ,,We maakten het onszelf heel moeilijk door twee goals weg te geven. Daardoor liepen we constant achter de feiten aan en kon Vitesse het favoriete spelletje spelen”, aldus Slot. ,,Ook in de bijna 15 minuten blessuretijd lag het spel alleen maar stil. Het was hun goed recht om zo te spelen en de tijd te nemen, ik vind dat zelfs geheel logisch. Wij moeten Vitesse niet in die situatie brengen door twee van zulke tegengoals weg te geven.”

Volledig scherm © Pro Shots / Paul Meima

Volledig scherm © ANP