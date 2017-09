Tilburger Lars Hutten beproeft opnieuw geluk bij Fortuna Sittard

Nadat zijn contract bij SV Rödinghausen niet werd verlengd, trainde Lars Hutten in afwachting van een nieuwe ploeg mee bij RKC Waalwijk. ,,Het is lekker om de hoek”, zei de aanvallende middenvelder na zijn eerste training begin juli. Het wachten werd beloond. Fortuna Sittard meldde zich, en een nieuwe werkgever werd aldus gevonden. ,,Toen Fortuna belde, was ik meteen enthousiast. Het voelt als een tweede thuis voor mij.”

Hutten speelde voor zijn Duitse avontuur ook al één seizoen voor de Limburgers. In 37 wedstrijden kwam de Tilburger tot 12 doelpunten en 6 assists. ,,Na een goed gesprek met de leiding was ik helemaal overtuigd.” Hij bewaart goede herinneringen aan zijn eerste periode bij de Limburgers. ,,Ondanks alle randzaken heb ik een geweldige tijd gehad”, zegt de Tilburger over de tijd waarin Fortuna in financieel zwaar weer zat.

Vervanger

Hutten wordt aangetrokken als vervanger van de langdurig geblesseerde Gavin Vlijter. Dit betekent niet dat de middenvelder zeker is van zijn plek. ,,Ik ben laat ingestroomd. Ik moet mijn plekje verdienen en zien wat de toekomst brengt.” Tijdens zijn trainingsperiode in Waalwijk was er ook nog buitenlandse interesse. ,,Ik ben op gesprek geweest in Denemarken, bij Helsingør. Dat was niet interessant genoeg om te verhuizen naar Scandinavië.”

Ook vanuit Zuid-Afrika was er interesse. ,,Er werd mij een vijfdaagse stage aangeboden, maar die is opeens afgeblazen. Dat is hoe dat gaat in sommige landen.”