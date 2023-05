Titel Feyenoord van 1999 in geheugen Kees van Wonderen gegrift: ‘Een volle Coolsingel is magisch’

Column Sjoerd Mossou | Feyenoord heeft een kneiter van een stadionhit

Columnist Sjoerd Mossou schrijft over de Kuip in topvorm, met dank aan de in 2004 overleden Rotterdamse zanger Cock van der Palm. ,,De kracht van ‘Wat gaan we doen vandaag?’ zit hem niet alleen in het melancholische van het nummer, maar bovenal in de omarming van de mensen, op precies het goede moment in de tijd.’’