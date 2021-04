Toeval is logisch: Ajax kan competitie beslissen op geboortedag Cruijff

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op de eigen website blikt Ajax bovendien terug op de eerste landstitel die Cruijff veroverde in het seizoen van zijn terugkeer in Amsterdam. ‘De Verlosser’ maakte in 1981-1982 een glorieuze comeback. Met de toen 35-jarige Cruijff stelde Ajax het kampioenschap veilig op de voorlaatste speeldag in een thuiswedstrijd tegen de dezelfde opponent als vandaag, AZ. ‘Toeval is logisch', zou de legendarische Nummer 14 er zelf over zeggen.