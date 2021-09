Toornstra twijfelgeval bij Feyenoord, Slot ‘niet naïef’ voor topper tegen PSV

Feyenoord gaat met een nagenoeg fitte selectie naar PSV. Alleen Jens Toornstra is niet okselfris uit de ontmoeting met Maccabi Haifa gekomen. Fredrik Aursnes lijkt zijn vervanger zondag in Brabant.

Door Mikos Gouka



Of Feyenoord volle bak vooruit gaat zondag in Eindhoven tegen PSV, daar gaf Arne Slot geen volmondig ja op. ,,Wij zijn niet naïef’', zei de trainer van Feyenoord. ,,Wie ons tegen Atlético Madrid heeft gezien, zag dat we soms probeerden bijna op de achterlijn van de tegenstander druk te zetten. Maar er waren ook momenten dat we wat verder inzakten.’’

Dat laatste lijkt tegen PSV geen overbodige luxe. De ploeg van Roger Schmidt kreeg nogal wat complimenten van Slot in aanloop naar de kraker zondag in Eindhoven. Slot vond ze allereerst beter dan Real Sociedad donderdagavond. ,,En als je met 0-4 van Ajax wint en met 0-3 van AZ, dan is dat heel erg knap. Al vond ik AZ wel een heel goede wedstrijd spelen tegen PSV. Die ploeg kwam er voetballend vaak goed uit, maar PSV gaf nauwelijks kansen weg.’’

In het Philips Stadion kan Slot nog altijd geen beroep doen op Reiss Nelson. De van Arsenal gehuurde aanvaller is niet wedstrijdfit. Jens Toornstra heeft last van zijn bovenbeen, werd vrijdag uitgebreid behandeld en moet de partij in Brabant kunnen halen. De vraag is dan wat Slot doet. Fredrik Aursnes, die topfit is, opstellen of aanvoerder Jens Toornstra. De jarige (43) trainer gaf aan dat de kans dat Aursnes zal spelen behoorlijk is, maar gaf niet aan voor wie de Noor dan in de plek komt.

Volledig scherm Fredrik Aursnes in duel met Mohammad Abu Fani van Maccabi Haifa. © ANP

Aursnes speelde dinsdag in Haifa tegen Maccabi ook al, maar toen ontbrak Alireza Jahanbakhsh nog. De Iraniër is zondag terug en zal aan de aftrap staan. Toornstra lijkt achter de hand te worden gehouden, ook al omdat Slot zei geen plannen te hebben met de andere middenvelder Orkun Kokcu terwijl Guus Til sowieso onomstreden is in de Kuip.

Slot laat zaterdag nog wel een groot deel van zijn selectie opdraven in het elftal onder 21 jaar. Baldé, Bannis, Hall, Antonucci, Hartjes en Milambo spelen een dag voor de wedstrijd en dat kan problemen geven qua fitheid voor PSV uit. ,,Daarom speelt Ramon Hendriks zaterdag natuurlijk niet. Twee jongens neem ik nog mee naar PSV. Nee, Antonucci niet. Die kan maar 45 minuten spelen in het elftal onder 21 jaar. Hij al een langere periode niet helemaal topfit.’’