Toornstra: ‘We moeten iets meer geduld hebben’

,,Het eerste kwartier is goed, daarna worden we heel slordig‘’, aldus de doelpuntenmaker voor de camera van FOX Sports. ,,We gaven heel veel foute ballen en wilden té snel die laatste pass geven. Daar moeten we iets meer geduld mee hebben. Dat zette zich de rest van de wedstrijd een beetje voort. Ik denk dat als we het uitspelen, we hier gewoon makkelijk kunnen winnen want we hebben genoeg mogelijkheden gehad. Nu bleef je toch tot het einde billenknijpen.‘’



Volgende week zondag staat de topper tegen de nog ongeslagen koploper PSV op het programma, eveneens in eigen huis. Op de vraag of Feyenoord op deze manier van de Eindhovenaren kan winnen, reageerde Toornstra simpel. ,,Als je zo de nul houdt wel‘’, zegt hij lachend. ,,Nee, het moet zeker beter. We moeten vooral compacter spelen, want Groningen kreeg heel veel ruimte.‘’