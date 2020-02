Top-4 maakt de dienst uit in Elftal van de Week

Kuipers komt terug op penaltysi­tu­a­tie: ‘Voorkeur voor een strafschop’

2 februari Scheidsrechter Björn Kuipers zei het wat omslachtig, maar hij gaf toe dat hij Ajax in de thuiswedstrijd tegen PSV een strafschop had moeten geven. ,,Ik heb wel een voorkeur voor een strafschop. Dat is wat anders dan dat ik het een honderd procent strafschop vind”, zei Kuipers, daarmee doelend op de overtreding van de Franse verdediger Olivier Boscagli op Ajax-verdediger Sergiño Dest.