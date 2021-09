TOP Oss redt het niet tegen stuk sterker Almere City

In de tweede minuut kwam TOP tot de eerste aanval. Daarin werd de bal door de Almeerse verdediging voor de doelmond weggekopt en in de daaropvolgende corner kopte centrale verdediger Jan Lammers nipt over het doel. Die actie zette de toon voor een sterke openingsfase waarin de Ossenaren stevig druk zetten. Na een kwartier spelen liet Almere City de tanden echter ook zien en kwam het in enkele minuten tot meerdere kansen. De grootste daarvan was voor Lance Duijvestijn, die nipt over schoot.

De eerste helft ontpopte zich daarop tot een dynamische pot met kansen aan beide zijdes, waarvan de grootste wel voor de thuisploeg waren. De twee meter lange Maarten Pouwels kopte meermaals hoog over het doel van TOP-keeper Norbert Alblas, terwijl Jan Lammers aan de overzijde de bal met het hoofd over het Almeerse doel werkte. De gelijke stand waarmee beide ploegen de rust in gingen, was echter vooral te danken aan de matige afronding van de Almeerders. Zij claimden tot dan toe de overhand.

Openingsgoal

Tien minuten na rust was het dan ook Almere dat de openingstreffer alsnog op het scorebord zette. Op aangeven van Maarten Pouwels werkte Ilias Alhaft de bal de verre hoek in: 1-0. Coach Bob Peeters koos even later voor een aanvallende wissel door middenvelder Lion Kaak het veld uit te halen ten faveure van aanvaller Jearl Margaritha. Die had het veld nog maar net betreden toen Alhaft via de binnenkant van de paal opnieuw doel trof: 2-0.

Almere vond het daarna wel best en ging logischerwijs verder terughangen. Het maakte de jacht op een aansluitingstreffer van de Ossenaren er niet makkelijker op. Het dichtste bij kwam Justin Mathieu, die uit een kansrijke vrije trap vernietigend uithaalde. Keeper Michael Woud bokste de bal uit de doelmond weg. Verder dan dat kwam TOP niet, en in blessuretijd kreeg het vervolgens nog een derde treffer om de oren dankzij invaller Anass Ahannach. Met de 3-0 op het scorebord floot scheidsrechter Nagtegaal direct af, en zat de ontnuchterende middag voor TOP erop.

Opstelling: Alblas; Abdat, Lammers, Piqué, David; Kaak (61. Margaritha), Stuy van den Herik, Sanches (85. De Smet); Margaret, Tejan (75. Büttner), Mathieu (85. Leidsman)

55. Alhaft (1-0)

63. Alhaft (2-0)

90+3. Ahannach (3-0)