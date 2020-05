Topclubs weer in gesprek: leidt het moreel appel tot financiële steun?

De verjaardag van… Jeroen Verhoeven: ‘Normaal had ik eigenlijk ook altijd al een aparte verjaardag’

30 april In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Jeroen Verhoeven (40), oud-keeper van onder andere FC Volendam en Ajax. Tegenwoordig is Verhoeven actief in twee andere sectoren.