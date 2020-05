Topduel voor Van Nieff in Hongarije: ‘Ik hoef hier voorlopig nog niet weg’

Door Sander de Vries



Wat vertrouwen met een mens kan doen, mijmert Yoëll van Nieff, terugblikkend op zijn afgelopen half jaar in Hongarije. Pendelde hij bij FC Groningen en Heracles tussen bank, basis en soms zelfs tribune – bij Puskás Akadémia is de 26-jarige Groninger een onomstreden basiskracht.



,,Ik ga nu met een heel ander gevoel de wedstrijden in”, zegt Van Nieff, die in Hongarije als verdedigende middenvelder speelt. ,,Het maakt niet uit als ik een keer slecht voetbal. Ik speel altijd. Dat vertrouwen voelde ik in Nederland eigenlijk alleen bij FC Dordrecht. Kijk, ik ben echt een liefhebber. Genoot ook van het spelletje tijdens de trainingen, terwijl ik wist dat ik in het weekend niet voetbalde. Maar nu het op het veld loopt zoals ik wil, merk ik dat alles in het dagelijks leven ook net ietsje makkelijker gaat.”

Quote We krijgen elke drie dagen een coronatest. Bovendien wordt er wekelijks bloed bij ons afgenomen en moeten we elke dag onze tempera­tuur opmeten Yoëll van Nieff

Discipline

Het leven is goed in Boedapest, waar Van Nieff met zijn vriendin een fraai appartement bewoont in het centrum. Ja, voegt Van Nieff daar meteen aan toe, het coronavirus bepaalt ook in de Hongaarse hoofdstad het straatbeeld. ,,Die waren opeens leeg. Vrijwel alle winkels moesten de deuren sluiten. Heel voorzichtig gaan ze nu weer open, al zijn mondkapjes overal verplicht.”

Toch komt Hongarije er relatief vooralsnog genadig vanaf. ,,Hier zijn ongeveer 500 sterfgevallen door corona, las ik”, zegt Van Nieff. ,,Dan is het contrast groot, als je de verhalen uit andere landen hoort. Wat me opviel, was hoe gedisciplineerd de maatregelen van de overheid werden opgevolgd. ‘Blijf binnen’ betekent hier dat je nagenoeg niemand op straat ziet. In Boedapest kwamen mensen alleen hun huizen uit voor levensmiddelen én om te sporten. Gelukkig mocht dat laatste nog wel op straat.”

Hardlooprondjes

En dus vond Van Nieff zich, samen met zijn ploeggenoot Luciano Slagveer, hardlopend terug aan de oevers van de Donau. ,,Zeker toen ons trainingscomplex op slot ging, was dat voor ons de beste manier om fit te blijven”, vertelt Van Nieff. Met een lach: ,,Maar na een paar weken heb je het wel gehad met die rondjes lopen. Ik was blij dat de voorbereiding begon.”

Gestaag werd de spelersgroep op het trainingsveld van Puskás Akadémia uitgebreid: tweetallen werden vijftallen – en sinds ruim een maand traint de club weer met de volledige selectie. De voorzorgsmaatregelen zijn echter streng. Van Nieff: ,,We krijgen elke drie dagen een coronatest. Bovendien wordt er wekelijks bloed bij ons afgenomen en moeten we elke dag onze temperatuur opmeten. De voetbalbond is heel voorzichtig. Dat merk je aan alles.”

Europees voetbal

Tegen Ferencváros, met afstand de meest bekende club van het land, vervolgt Puskás Akadémia vanavond de jacht op een topklassering in de Nemzeti Bajnoksag, de Hongaarse eredivisie. ,,We hebben een leuke, aanvallend ingestelde ploeg. De top-5 was aanvankelijk onze doelstelling, maar we mikken nu op een derde of tweede plaats. Deze volstaan voor de voorrondes van de Europa League”, zegt Van Nieff.