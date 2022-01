Topper tussen Excelsior en ADO Den Haag afgelast vanwege corona

Excelsior keerde afgelopen donderdag terug van een trainingskamp in Genk. Een dag later bleek al dat er enkele besmettingen waren. Uit een nieuwe testrond van vandaag kwamen weer nieuwe gevallen aan het licht.

Hoeveel spelers besmet zijn geraakt, maakt de club niet bekend maar volgens trainer Marinus Dijkhuizen gaat het om een ‘behoorlijk aantal’. ,,Donderdag kreeg één iemand in Genk klachten, die is er direct uitgehaald en vervolgens positief getest‘’, aldus de Excelsior-coach. ,,Sindsdien kwamen er iedere dag een paar bij, het ging keihard. De besmette spelers hebben vooralsnog milde klachten. Dit ging al een beetje in de lucht. We konden geen team meer op de been brengen.”