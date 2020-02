Topschutter Dessers hoopt op mooie transfer in de zomer

Overmars heeft vertrouwen in komst Antony: ‘Zijn al bezig met volgend seizoen’

15:56 Marc Overmars heeft voor de camera van FOX Sports uitleg gegeven over de afgelopen transferperiode bij Ajax. Zo kreeg de technisch directeur van Ajax de vraag of FC Barcelona zich heeft gemeld voor Dusan Tadic, of AS Roma zich heeft gemeld voor Carel Eiting, Ryan Gravenberch en Jurgen Ekkelenkamp en of Antony naar Ajax komt.