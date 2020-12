‘Topscorer’ Martins Indi probeerde met hard gejuich scheidsrechter te beïnvloeden

Televisiebeelden wezen uit dat Martins Indi zich onnodig zorgen had gemaakt. Hij stond geen buitenspel. Zo was de 28-jarige verdediger toch weer belangrijk, na zijn goal in de nipt gewonnen wedstrijd van anderhalve week geleden tegen FC Emmen (1-0). ,,Als ik zo doorga, dan word ik nog topscorer", grapte hij.

Als niemand scoort bij AZ, dan moet Martins Indi het maar doen. Ook tegen Napoli had de club uit Alkmaar een zege verdiend. Maar zelfs een strafschop was niet aan aan de thuisploeg besteed. Teun Koopmeiers miste alweer voor de derde keer dit seizoen. ,,We hadden onszelf beter moeten belonen", concludeerde Martins Indi na het uiteindelijke gelijkspel (1-1).

AZ startte slecht aan dit seizoen omdat het steeds maar weer een ruime voorsprong weggaf. ,,Maar inmiddels staan we weinig kansen meer toe", analyseerde Martins Indi. ,,Ook in de Europa League tegen sterke tegenstanders als Real Sociedad en Napoli spelen we goed. Maar we moeten meer kansen benutten. Dan hadden we er nog beter voorgestaan.”

Knap van AZ is dat het volgende week in de laatste speelronde in eigen hand heeft of het overwintert in de Europa League. Winst tegen Rijeka in Kroatië volstaat om Real Sociedad of Napoli achter zich te houden. Real Sociedad is op dit moment koploper van La Liga en Napoli mag zich een van kandidaten voor de titel in de Serie A noemen. ,,Die wedstrijd van volgende week in Kroatië wordt cruciaal,” aldus de 34-voudig international.