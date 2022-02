‘Totaal verbijsterde’ Ten Hag voelt mee met slachtoffers Overmars: ‘Het leed dat hen is aangedaan is heel erg’

Ten Hag wilde voor de camera's van ESPN vooral stilstaan bij de slachtoffers. ,,Ik was totaal verbijsterd. Het leed dat hen is aangedaan is heel erg. Daar heb ik het moeilijk mee. Ik trek me dan vaak terug, ik ben wat stiller dan normaal. Ik moet energie uitstralen naar mijn elftal, maar in de dagen na het nieuws is dat moeilijk. Natuurlijk leef ik met hem mee, maar vooral ook met de vrouwen. Ik voel me zelf niet verraden. Ik ken ook de feiten niet. Dat is allemaal privacy. Er zal een goed intern onderzoek moeten worden gedaan. Natuurlijk zijn er stappen genomen, dus er zal aanleiding voor zijn geweest. Marc heeft voor zichzelf een conclusie getrokken.’’