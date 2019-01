Trabzonspor in slotfase voorbij ADO Den Haag

Oranje met 25 speelsters op trainings­kamp naar Zuid-Afri­ka

16:42 Bondscoach Sarina Wiegman heeft 25 voetbalsters uitgenodigd voor het trainingskamp in Zuid-Afrika van volgende week. De geblesseerde verdedigsters Stefanie van der Gragt (FC Barcelona) en Liza van der Most (Ajax) ontbreken in de groep.