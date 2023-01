Trainer Alfred Schreuder ontslagen bij Ajax na nieuwe blamage: ‘Een noodzakelijke beslissing’

Alfred Schreuder is ontslagen als trainer van Ajax. De zevende eredivisiewedstrijd op een rij zonder zege, donderdagavond tegen FC Volendam (1-1) , is de 50-jarige trainer fataal geworden. De Amsterdamse club heeft ‘geen vertrouwen meer in een verdere samenwerking’. Michael Reiziger neemt de taken van Schreuder voorlopig over.

,,Het is een pijnlijke beslissing, maar ook een noodzakelijke. Na een goede start van het seizoen verloren wij vervolgens onnodig veel punten. Ook het spel was wisselvallig. Door het WK was er een vroege en lange winterstop. Alfred kreeg de tijd en hield ons vertrouwen om zaken te veranderen en te verbeteren", stelt algemeen directeur Edwin van der Sar op de website van de Amsterdamse club.

Lees ook Over en uit voor Alfred Schreuder bij Ajax na rampavond tegen FC Volendam

,,De afgelopen weken werd steeds duidelijker dat hij het tij niet kon keren, terwijl wij van mening zijn dat hij ondanks de vele transfers een sterke en kampioenswaardige selectie tot zijn beschikking had. We hebben ook de laatste weken weer veel punten verloren en we zagen helaas geen vooruitgang.”

Schreuder werd afgelopen zomer trainer van Ajax, nadat hij het seizoen ervoor kampioen was geworden bij Club Brugge. Schreuder was in Amsterdam geen onbekende, want hij was er ook al assistent-trainer van begin 2018 tot halverwege 2019. Toch kreeg Schreuder het in Amsterdam nooit op de rit. Ajax won slechts één van de negen topduels dit seizoen en werd uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League.

Van de voorbije zeven eredivisieduels won er geen enkele. De Amsterdamse club, nummer vijf in de eredivisie en na achttien wedstrijden op maar liefst zeven punten achterstand van koploper Feyenoord, was daardoor bezig aan haar slechtste serie in 58 jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van der Sar erkende dat Schreuder het niet makkelijk heeft gehad. ,,Er zijn veel voetballers weggegaan”, doelde hij op het vertrek van acht potentiële basisspelers. ,,Maar er staat nog steeds een sterke selectie die kampioen kan worden. Het gaat ook om het vertoonde spel. Dat werd niet beter. Ik miste ook honger bij spelers. We hebben voor de winterstop met elkaar gezeten. Maar we zien nog steeds geen vooruitgang. Dit is gewoon niet goed genoeg voor Ajax.”

Zondag al een nieuwe trainer?

Michael Reiziger en Richard Witschge leiden vrijdag de training van de club uit Amsterdam. Algemeen directeur Edwin van der Sar sluit niet uit dat er zondag tijdens de uitwedstrijd tegen Excelsior al een nieuwe hoofdtrainer op de bank zit. Wie dat wordt is nog niet bekend. ,,Morgen komen we weer bij elkaar en dan zullen we daar een beslissing over nemen”, vertelde Van der Sar op de persconferentie nadat het ontslag bekend werd gemaakt.

Volledig scherm Alfred Schreuder op de bank van Ajax tegen FC Volendam, met naast zich de eveneens vertrokken Matthias Kaltenbach. © ANP

Dat zou betekenen dat Ajax al een tijdje met de gedachte speelt om afscheid te nemen van de opvolger van Erik ten Hag. “Een club als Ajax moet overal op voorbereid zijn”, zei Van der Sar, die niet wilde zeggen of hij een coach voor de korte of lange termijn wil aanstellen. ,,Dat kan allebei”, antwoordde hij zonder op namen in te willen gaan.

Matthias Kaltenbach

Ajax heeft overigens ook de samenwerking met assistent-trainer Matthias Kaltenbach beëindigd. Eerder was al bekend dat de Duitser waarschijnlijk het veld moest ruimen, omdat Ajax wilde ingrijpen in de technische staf. Johnny Heitinga was één van de beoogde assistenten van hoofdtrainer Schreuder. Door het ontslag van Schreuder is dat uiteraard niet meer aan de orde.

Van der Sar verlengde onlangs zijn contract bij Ajax tot medio 2025. Hij denkt zelf niet aan opstappen. ,,Maar daar ga ik niet over, daar gaat de raad van commissarissen over”, stelde de oud-doelman.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.