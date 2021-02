Trainer Hans de Koning vertrekt bij VVV

Samenvatting Invallers Götze en Malen maken slechte eerste helft goed voor PSV tegen Vitesse

21 februari Slecht finishen, sterk eindigen. Dat is wat PSV zondagmiddag deed tegen Vitesse (3-1 winst). De Eindhovenaren leken in de eerste helft een kansloze exercitie tegemoet te gaan en gingen tijdens de rust met een 0-1 achterstand de kleedkamer in. Alleen Armando Broja profiteerde in een kansenfestival van een mogelijkheid. PSV verzuimde om voor een leeg doel te scoren (Yorbe Vertessen) en Broja liet ook dé kans op 0-2 liggen.