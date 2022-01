Trainingskamp in Spanje pakt voor AZ juist goed uit: ‘We doen heel voorzichtig’

AZ was de enige Nederlandse club die het wintertrainingskamp in het buitenland voltooide tijdens de winterstop en dat heeft de club corona-technisch in elk geval goed gedaan. Waar clubs als Ajax en PSV halsoverkop het trainingskamp beëindigden en er bij het team van Jong AZ dat in Nederland achterbleef juist een uitbraak plaatsvond, blijft de A-selectie voor het grootste deel voorlopig gevrijwaard van het virus. ,,Dat is het voordeel van de bubbel geweest”, zei trainer Pascal Jansen.

Jansen moest zijn persmoment voor het eerst in lange tijd weer digitaal doen als gevolg van de oplopende coronacijfers. ,,Ik klop het ook gelijk af. We zijn er vrij van gebleven. Bij ons geen praktijken zoals bij PEC Zwolle, waar ze er zoals ik heb begrepen veel hebben. We hebben hier weer verschillende maatregelen genomen. Er wordt in twee shifts gegeten en de inloop voor het ontbijt is ruimer genomen. De mondkapjesplicht wordt strenger gehandhaafd en er zijn besprekingen in twee groepen.”

Toch mist AZ zondag bij de hervatting van de eredivisie tegen Fortuna Sittard een belangrijke basisspeler. Bruno Martins Indi herstelt nog van een voetoperatie en is er niet bij. Zijn plaats zal hoogstwaarschijnlijk worden ingenomen door zomeraanwinst Sam Beukema, die dan voor de tweede keer in een competitieduel zou mogen starten dit seizoen.

Tijdens het trainingskamp in Spanje heeft Jansen met zijn spelers gewerkt aan een hoger rendement van zijn aanvalslinie. ,,We moeten meer variatie zien te creëren in ons aanvalsspel.” De voor AZ geweldig verlopen decembermaand waarin de ploeg alle zeven wedstrijden won en opklom naar de vijfde plaats op de ranglijst, biedt hoop op een goede eindklassering straks.

Yukinari Sugawara was in die laatste wedstrijden telkens basisspeler als rechtsbuiten. Het maakt de rol van Albert Gudmundsson steeds kleiner. Van de IJslander loopt het contract komende zomer af. ,,Maar het is niet zo dat ik mijn keuzen voor hem daarvan laat afhangen”, zegt Jansen. AZ is nog steeds op zoek naar een aanvallende versterking. ,,Tot op heden is nog steeds rustig op dat gebied”, weet Jansen.