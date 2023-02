Tranen bij Ozan Kökçü tijdens minuut stilte voor slachtoffers aardbevingen: ‘Hartverscheurend’

De emoties werden FC Eindhoven-aanvaller Ozan Kökçü gisteravond te veel, tijdens de minuut stilte voor de duizenden slachtoffers die de verwoestende aardbevingen in zijn vaderland Turkije en Syrië hebben geëist. ,,Dit is hartverscheurend.’’

Met tranen in de ogen en op de wangen tuurde Ozan Kökçü maandagavond voor zich uit, toen in het Koning Willem II Stadion stilte heerste ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de ravage in Zuid-Turkije en Noord-Syrië. Voorafgaand aan het eerstedivisieduel tussen Willem II en FC Eindhoven werd een minuut lang stilgestaan bij de slachtoffers van de ongekende ramp, die al ruim 5000 doden tot gevolg had.

,,Dit is hartverscheurend’’, vertelt de 24-jarige aanvaller van FC Eindhoven. ,,Waar op de wereld dit ook zou gebeuren, is het natuurlijk even erg. Maar nu het in Turkije is gebeurd, komt het voor mij gevoelsmatig nog wat harder aan. Turkije is ook mijn land.’’ De pijn is amper te beschrijven, zo geeft Kökçü aan. ,,Maar normaal gesproken ben ik een persoon die dingen vanbinnen beleeft, uit ik mijn emoties niet echt. Als je dan zo’n bomvol stadion muisstil ziet zijn en respect ziet tonen, raakt me dat enorm. Ik had nooit verwacht dat ik zo zou reageren, maar ik vind het heel mooi dat de mensen er op deze manier bij stilstonden. Dat zegt ook wel iets over het respect dat Nederlanders hebben.’’

Volledig scherm In Tilburg werd een minuut stilte gehouden. © Pro Shots / Toin Damen

De knop om

Overmand door de emoties en met kippenvel op de armen moest Kökçü maandagavond aantreden in de Brabantse derby tegen Willem II. Niet spelen is echter nooit een optie geweest, zo geeft hij aan. ,,Het leven gaat ook weer door, je kunt er op zo’n moment helaas niets aan doen. Tijdens de wedstrijd heb ik er eigenlijk ook niet aan gedacht. Op zo’n moment moet de knop om.’’

De 24-jarige Kökçü, de broer van Feyenoord-aanvoerder en Turks international Orkun, werd geboren in Haarlem. Sinds dit jaar vertegenwoordigt hij de nationale ploeg van Azerbeidzjan. Ook zijn band met Turkije is echter sterk: als speler van Bursaspor en Giresunspor was de oud-jeugdspeler van Feyenoord, wiens beide ouders volledig Turks zijn, er twee jaar woonachtig.

Met FC Eindhoven, dat dit seizoen uitstekend presteert in de Keuken Kampioen Divisie, slikte Kökcü een 3-0 nederlaag tegen de Tilburgers. ,,Natuurlijk is dat ook vervelend, het maakte de klap extra hard’’, zegt de buitenspeler. ,,Maar onze trainer (Rob Penders, red.) verwoordde het voor de wedstrijd al mooi. Hij zei: ‘Wat er nu in de wereld gebeurt, toont aan dat er veel belangrijkere dingen zijn’. Dat kwam wel aan bij mij.’’