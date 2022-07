Tranen bij Sari van Veenendaal en Aniek Nouwen baren Oranje Leeuwinnen zorgen

Parsons zag tranen bij Nouwen en Van Veenendaal, vertelde hij na afloop van de wedstrijd van de Oranjevrouwen tegen Zweden ( 1-1 ). Van Veenendaal kreeg al na een minuut of tien last van haar schouder na een ongelukkige situatie. Ze speelde nog even door, maar moest zich na 21 minuten alsnog laten vervangen door de goed invallende Daphne van Domselaar (22).

Laatstgenoemde liet zich bij de 0-1 van Zweden eenvoudig uitkappen door Kosovare Asllani, die de scorende Jonna Andersson zo kon bereiken. Met Janssen in het centrum en Olislagers als linksback kwam Oranje niet echt meer in de problemen.

Bijna had Parsons nog vaker noodgedwongen moeten wisselen. Bij de botsing die Van Veenendaal uiteindelijk de das omdeed, raakte ook centrumverdediger Stefanie van der Gragt geblesseerd. Wonderwel, zo constateerden Parsons en Miedema na afloop, maakte zij de wedstrijd op karakter vol. Ook Lieke Martens ging in de tweede helft naar de grond, maar ook zij bleef tot het laatste fluitsignaal staan. Daarom zal het vandaag op de training vooral gaan over de situaties van Nouwen en Van Veenendaal – en of zij dit EK nog een rol kunnen spelen.