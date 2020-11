Tranen van geluk bij Kishna na eerste duel in 1168 dagen: ‘Ik voel me weer voetballer’

,,Ongelooflijk. Dit was de dag waar ik zo lang naar heb uitgekeken", sprak een dolgelukkige Kishna na afloop van de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen, die eindigde in 1-1. ,,Het was onverwacht dat ik zo snel in moest vallen (door een blessure bij doelpuntenmaker David Philipp, red.), maar dat is natuurlijk fantastisch als je zo lang niet heb mogen voetballen", zei hij voor de camera van FOX Sports.



Na het laatste fluitsignaal liet Kishna dan ook de tranen de vrije loop: ,,Er kwam op het einde veel los. Ik had dat eigenlijk vooraf al verwacht, maar toen kwam het niet. Na de wedstrijd wel. Het was een besefmomentje. Ik voel me weer voetballer, ik voel me weer mens. Eigenlijk zoals het normaal hoort te zijn. Het heeft te lang geduurd en er zijn zeker momenten geweest dat ik dacht: ‘Waar doe ik dit nog voor?’. Dan was je weer dichtbij, dan krijg je weer een terugslag, dan was er weer iets anders mis. Ik ben nu blij dat deze dag erop zit. Ik voel mijn hele lichaam niet meer, maar dat is ook weer lekker om te kunnen zeggen.”



Kishna voelt zich fysiek enorm fit: ,,Het is de eerste keer dat ik bij een ploeg speel die echt vecht. Daar moet je in mee en daar ben ik me van bewust. So be it. Ik heb vertrouwen. Ook in mijn lichaam, ik voel me sterk en ik heb niet het gevoel dat ik me moet inhouden. Ik zal nog moeten groeien, maar daar moet ik mezelf de tijd voor gunnen.”