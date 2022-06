Transfer Ramon Hendriks van Feyenoord naar FC Utrecht voorlopig van de baan

AZ naar San Marino of Bosnië in Conference League

AZ neemt het in de tweede voorronde van de Conference League op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen SP Tre Penne en FK Tuzla City. Dat is het resultaat van de loting die woensdag plaatsvond op het kantoor van de Europese voetbalbond UEFA in het Zwitserse Nyon.

