Transfer van Tyronne Ebuehi naar Benfica afgerond

Op Twitter kondigt de 22-jarige Ebuehi zijn komst zelf aan. Hij draagt in het filmpje een trainingsjack van Benfica. ,,Tyronne Ebuehi kleedt zich al in het rood en wit en spreekt Portugees. Welkom bij Benfica", zegt de club.



Ebuehi stelt op de officiële website van de club blij te zijn. ,,Ik ben gelukkig om bij een club van deze dimensie te kunnen zijn. Het is een droom die uitkomt, een grote stap die ik zet in mijn jonge carrière. Benfica is een geweldige club met uitstekende omstandigheden. Het is over de hele wereld bekend."



Ebuehi heeft al goed Portugees kunnen oefenen, omdat zijn transfer al praktisch in kannen en kruiken was. ,,Ik weet ook dat Benfica de afgelopen jaren kampioen is geweest en een traditie in Europa heeft. Het is een geweldige club", zei hij.



Ebuehi maakt met het Nigeriaans voetbalelftal nog kans om mee te gaan naar het wereldkampioenschap in Rusland. De rechtsback zit in de voorselectie van het Afrikaanse land.