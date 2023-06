TransferTalk | Walker wordt concurrent van Mazraoui, Scolari (74) doet een ‘Advocaatje’

Voetbalpod­cast | ‘Je zou twee Cody Gakpo’s in je team willen hebben’

Cody Gakpo als aanvalsleider van Oranje in deze Nations League. Zien we hier een nieuwe manier van spelen van het Nederlands elftal? Verder: het geschuif met keepers bij Oranje houdt niet op. Ook gaat het over Wijnaldum en PSV. Is dat een goede match? Etienne Verhoeff en Maarten Wijffels nemen het met je door in een nieuwe AD Voetbalpodcast.