Transferzomer in Brabant: wie blijft, wie gaat?

Van Willem II tot TOP OssDe transfermarkt draait op volle toeren en de Brabantse voetbalclubs hebben al meerdere aanwinsten binnen. In dit overzicht houden we alle inkomende en uitgaande transfers van de clubs uit Noord-Brabant van deze zomer bij.

Willem II

Nieuw: Driess Saddiki (Fortuna Sittard), Atakan Akkaynak (Bayer Leverkusen), Pol Llonch (Wisla Krakau), Thomas Meissner (ADO Den Haag), James McGarry (Wellington Phoenix), Michael Woud (Sunderland), Dimitris Kolovos (KV Mechelen, huur), Daniel Crowley (sc Cambuur, was verhuurd), Thomas Kok (FC Dordrecht, was verhuurd).

Vertrokken: Darryl Lachman (PEC Zwolle), Konstantinos Tsimikas (Olympiakos Piraeus, was gehuurd), Ben Rienstra (AZ, was gehuurd), Jop van der Linden (AZ, was gehuurd), Pedro Chirivella (Liverpool, was gehuurd), Ismail Azzaoui (VfL Wolfsburg, was gehuurd), Thom Haye (Lecce), Jop van der Linden (AZ, was gehuurd), Mo El Hankouri (Feyenoord, was gehuurd), Giliano Wijnaldum (Sparta), Koen Wesdorp (Helmond Sport), Bartholomew Ogbeche (nnb), Asumah Abubakar (nnb), Andreas Calcan (nnb), Stefan van der Lei (nnb), Dani Koks (nnb).

Joris Mathijsen met aanwinst Driess Sadiki.

PSV

Nieuw: Maximiliano Romero (Vélez Sarsfield, was al gehuurd), Angeliño (Manchester City), Denzel Dumfries (sc Heerenveen), Lars Unnerstall (VVV-Venlo), Nick Viergever (Ajax), Donyell Malen (Jong PSV), Cody Gakpo (eigen jeugd).

Vertrokken: Joshua Brenet (Hoffenheim), Marco van Ginkel (Chelsea, was gehuurd), Jordy de Wijs (Hull City), Sam Lammers (sc Heerenveen, verhuurd), Kenneth Paal (PEC Zwolle, verhuurd), Hidde Jurjus (De Graafschap, verhuurd), Luuk Koopmans (MVV, verhuurd).

NAC

Nieuw: Gervane Kastaneer (1.FC Kaiserslautern), Mikhail Rosheuvel (Roda JC), Greg Leigh (Bury), Jurich Carolina (PSV), Pele van Anholt (zonder club), Paolo Fernandes (Manchester City, gehuurd), Luka Ilic (Manchester City, gehuurd), Erik Palmer-Brown (Manchester City, gehuurd), Grad Damen (Helmond Sport, was verhuurd), Vinnie Vermeer (TEC, was verhuurd), Sydney van Hooijdonk (eigen jeugd).

Vertrokken: James Horsfield (Scunthorpe United), Sven van der Maarten (Telstar), Nigel Bertrams (Nordsjaelland), Umar Sadiq (Glasgow Rangers), Pablo Marí (Deportivo la Coruña), Manu García (Toulouse), Angeliño (PSV), Thierry Ambrose (Manchester City, was gehuurd), Thomas Agyepong (Manchester City, was gehuurd), Feyo Glim (Koninklijke HFC), Bart Meijers (Helmond Sport, verhuurd), Bodi Brusselers (Helmond Sport, verhuurd), Richelor Sprangers (Helmond Sport, verhuurd), Diego Snepvangers (Helmond Sport, verhuurd), Chiro Ntoko (nnb), Fisayo Adarabioyo (nnb), Bradley Vliet (nnb).

FC Den Bosch

Nieuw: Ruben Rodrigues (Gemert)

Vertrokken: Niek Vossebelt (Almere City), Kahraman Demirtas (Altinordu), Muhammed Mert (Altinordu), Ben Santermans (Lommel), Kees Heemskerk (nnb), Mattias Anderson (Juventus, was gehuurd), Giorgi Siani (Juventus, was gehuurd).

TOP Oss

Nieuw: Björn Haggerty (FC Lisse), Jordie Briels (Dundee United), Bryan Smeets (zonder club), Patrick N'Koyi (zonder club), Nick Olij (AZ, gehuurd), Hennos Asmelash (ADO Den Haag, gehuurd), Delano Ladan (ADO Den Haag, gehuurd).

Vertrokken: Richard van der Venne (Go Ahead Eagles), Istvan Bakx (Go Ahead Eagles), Xavier Mous (sc Cambuur), Fatih Kamaçi (Karabükspor), Joep van de Rande (OSS'20) , Guyon Philips (nnb), Lorenzo Piqué (nnb), Erik Quekel (nnb), Mats Grotenbreg (nnb), Thijs van Pol (nnb), Roel van de Sande (OJC Rosmalen), Lesly de Sa (Slovan Bratislava, was gehuurd), Fisayo Adarabioyo (NAC, was gehuurd), Ragnar Oratmangoen (NEC, was gehuurd).

RKC Waalwijk

Nieuw: Kevin Vermeulen (Excelsior), Jordy Zielschot (Dongen), Anas Tahiri (Lierse SK), Juriën Gaari (Kozakken Boys), Joe van der Sar (ADO Den Haag, amateurbasis), Emil Hanssen (Feyenoord, gehuurd).

Vertrokken: Johan Voskamp (Westlandia), Roel van de Sande (OJC Rosmalen), Irvingly van Eijma (Kozakken Boys), Serginho Greene (nnb), Roy Rudonja (NK Kafta), Mohamed Mezghrani (USM Algier), Jordy Deckers (Spakenburg), Saïd Bakari (nnb), Abdel el Bahraoui (nnb), Chovanie Amatkarijo (ADO Den Haag, was gehuurd), Lowie van Zundert (NEC, was gehuurd), Ozan Kökcü (Bursaspor, was gehuurd).

Helmond Sport

Nieuw: Joeri Poelmans (Lierse SK), Koen Wesdorp (Willem II, amateurbasis), Tibeau Swinnen (FC Eindhoven), Bodi Brusselers (NAC, gehuurd), Richelor Sprangers (NAC, gehuurd), Bart Meijers (NAC, gehuurd), Diego Snepvangers (NAC, gehuurd), Juul Respen (Jong Helmond Sport), Daan Ibrahim (Jong Helmond Sport).

Vertrokken: Jordy Thomassen (De Graafschap), Jason Bourdouxhe (FC Emmen), Charlton Vicento (Kozakken Boys), Joris van Gerwen (Hasselt), Wietse van Lankveld (UDI'19), Brandon Ormonde-Ottewill (FC Dordrecht), Robert Braber (gestopt), Stephen Warmolts (nnb), Maikel Verkoelen (nnb), Giovanni Hiwat (nnb), Robert van Koesveld (sc Cambuur, was gehuurd), Grad Damen (NAC, was gehuurd).

FC Eindhoven

Nieuw: Karim Essikal (Beerschot-Wilrijk), Menno Bergsen (FC Dordrecht), Collin Seedorf (Inverness), Cas Faber (FC Groningen, amateurbasis).

Vertrokken: Tibeau Swinnen (Helmond Sport), Tibo van de Velde (Knokke), Mart Lieder (SönderjyskE), Fries Deschilder (KCV Winkel), Hervé Matthys (Excelsior), Sebastiaan de Wilde (Lommel), Kyle de Silva (Bromley), Doriano Kortstam (nnb), Jonathan Waterberg (nnb), Thomas Hooyberghs (nnb), Maxime Gunst (nnb), Thomas Horsten (nnb), Nicky Kuiper (nnb), Tarik Kada (Heracles Almelo, was gehuurd), Jelle van Landschoot (Club Brugge, was gehuurd), Dennis van Vaerenbergh (Club Brugge, was gehuurd), Abdel Malek El Hasnaoui (AZ, was gehuurd), Joël Thomas (nnb).

Jong PSV

Nieuw: Michal Sadilek, Justin Lonwijk, Baggio Wallenburg, Zakaria Aboukhlal, Jordan Teze, Robin Schoonbrood, Steven Theunissen, Maxime Soulas, Joël Piroe, Amar Catic, Bertalan Kun, Mike van de Meulenhof, Youri Roulaux (allen eigen jeugd).

Vertrokken: Marcel Ritzmaier (Wolfsberger AC), Damian van Bruggen (VVV-Venlo), Dani van der Moot (nnb), Joey Konings (Heracles Almelo), Jurich Carolina (NAC), Gökhan Kardes (Beerschot-Wilrijk), Bram van Vlerken (Almere City), Philippe Rommens (nnb).