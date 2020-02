Traoré kan tegen angstgegner in voetsporen Kluivert treden, AZ zwak in duels

Stats+opstellingenMet behulp van de statistieken van Opta blikken we elke week vooruit op de speelronde in de eredivisie. Vanavond trappen RKC en Sparta speelronde 24 af. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor de rest van het weekend.

RKC - Sparta (vanavond, 20.00 uur)

• RKC verloor maar een van de zeventien thuiswedstrijden die het tegen Sparta speelde. Dat was in 1997 (1-3). Verder wonnen de Waalwijkers twaalf keer en speelden de ploegen vijf keer gelijk.

• Sparta doet er verstandig aan om bij corners Jurgen Mattheij te zoeken. Geen verdediger ondernam dit seizoen meer doelpogingen met het hoofd dan Mattheij (18, gelijk met Denzel Dumfries); met RKC treft hij het team dat dit seizoen het hoogste aantal tegendoelpunten kreeg vanuit een kopbal (10).

• RKC kwam niet tot scoren met de laatste 42 schoten in de eredivisie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © AD

FC Emmen - Willem II (zaterdag, 18.30 uur)

• FC Emmen won de laatste drie thuisduels zonder een doelpunt te incasseren en kan voor het eerst sinds oktober 2013 in alle competities minstens vier thuiswedstrijden op rij winnen (toen 5); in de laatste acht thuisduels werd alleen van Feyenoord en PSV niet gewonnen (G2).

• Tegenstanders van FC Emmen raakten dit seizoen vijftien keer de paal of lat, meer dan tegenstanders van elke andere ploeg dit seizoen.

• Willem II wist in 2020 vier van de zes wedstrijden in alle competities niet te winnen (G3, V1), van de laatste twaalf duels van 2019 wonnen de Tilburgers er ook vier niet (G3, V1).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Emmen. © AD

SC Heerenveen - ADO Den Haag (zaterdag, 19.45 uur)

• Doelpunten gegarandeerd in Friesland. SC Heerenveen kreeg dit kalenderjaar 12 doelpunten tegen, ADO Den Haag 11. Daarmee incasseren de ploegen samen met RKC (11) de meeste tegengoals.

• ADO is de eredivisieploeg die dit seizoen het grootste percentage van de doelpunten uit standaardsituaties maakte (61%), terwijl Heerenveen procentueel juist de meeste tegendoelpunten uit standaardsituaties te verwerken kreeg (41%).

• Lex Immers won in 2020 slechts veertien van zijn 55 persoonlijke duels in de eredivisie (25,5%), het laagste percentage van alle spelers die in die periode minimaal vijftig duels aangingen.

Volledig scherm Opstelling ADO. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD

Feyenoord - Fortuna Sittard (zaterdag, 19.45 uur)

• Sinds de start van het seizoen 2016/17 was alleen Hakim Ziyech (92) direct betrokken bij meer eredivisiegoals dan Steven Berghuis (86), die op Ziyech na ook de meeste kansen creëerde in die periode (299 om 436).

• Feyenoord is met dertien treffers de meest scorende ploeg van de tweede seizoenshelft.

• Vijftien van de zestien passes die Robert Bozeník tot dusver gaf in dienst van Feyenoord waren succesvol, met 94 procent noteert de spits de hoogste passnauwkeurigheid van alle aanvallers met meer dan één competitiewedstrijd dit seizoen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD

FC Groningen - VVV (zaterdag, 20.45 uur)

• De laatste vier eredivisieduels tussen FC Groningen en VVV in Groningen leverden vier rode kaarten op, waaronder drie in de eerste helft van de wedstrijd.

• Sinds de winterstop kreeg geen ploeg minder schoten op doel tegen in de eredivisie dan FC Groningen (13).

• Geen Groningen-speler noteerde meer succesvolle dribbels dit seizoen dan Deyovaisio Zeefuik (33). Hij is daarin ook de meest succesvolle verdediger in de eredivisie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD

FC Utrecht - FC Twente (zondag, 12.15 uur)

• FC Twente scoorde 159 keer in de eredivisiehistorie tegen FC Utrecht, minstens tien meer dan tegen elk ander team.

• Adam Maher kan zijn tweehonderdste eredivisiewedstrijd spelen, waarvan zestien voor tegenstander FC Twente.

• Geen eredivisiespeler had in 2020 meer uitverdedigende acties dan Peet Bijen (35) en Julio Pleguezuelo (34), de twee centrale verdedigers van FC Twente.

Volledig scherm Opstelling FC Twente. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht © AD

AZ - PEC Zwolle (zondag, 14.30 uur)

• AZ verloor slechts één van de laatste vijftien eredivisiewedstrijden tegen PEC Zwolle (W9, G5) en hield in zeven van deze vijftien duels de nul.

• Alleen RKC Waalwijk (47%) en PEC Zwolle (47,5%) wonnen dit seizoen procentueel gezien minder persoonlijke duels dan AZ (48,5% - net als Sparta Rotterdam).

• Als trainer trof John Stegeman AZ acht keer in de eredivisie en wist hij geen enkel punt over te houden aan die ontmoetingen. Ploegen van Stegeman incasseerden bovendien meer doelpunten tegen AZ dan tegen elke andere ploeg (30).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD

Vitesse - PSV (zondag, 14.30 uur)

• PSV wist de nul te houden in de laatste twee eredivisiewedstrijden en kan voor het eerst sinds maart 2019 een clean sheet boeken in drie competitieduels op rij.

• Sinds de speelronde waarin Leonid Slutskiy vertrok, pakte alleen Feyenoord (19) meer punten in de eredivisie dan Vitesse (15, net als Willem II); de Arnhemmers kregen over deze periode tevens de minste tegendoelpunten (5, net als FC Groningen).

• Vitesse verloor elf van de laatste twaalf eredivisieduels met PSV en heeft ook over de hele clubhistorie een hoger verliespercentage tegen de Eindhovenaren dan tegen elke andere eredivisieploeg (64% - 44 van de 69).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD

Heracles - Ajax (zondag, 16.45 uur)

• Vanaf de start van 2017 won Ajax in de eredivisie alleen vaker niet van PSV (4 keer) dan van Heracles Almelo (3 keer - W3, G1, V2).

• Zeven van de laatste twaalf eredivisiegoals van Heracles tegen Ajax vielen in de tachtigste minuut of later, waaronder de treffer van Cyriel Dessers in het heenduel dit seizoen.

• Lassina Traoré kwam in zijn eerste twee basisplaatsen voor Ajax in de eredivisie tot scoren, met 19 jaar en 42 dagen kan hij tegen Heracles de één-na-jongste speler worden die dit bij zijn eerste drie basisplaatsen lukt, na Patrick Kluivert (18 jaar en 82 dagen in 1994).