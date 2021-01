Traoré maakt na zeven weken blessureleed rentree bij Jong Ajax

Vol met spandoeken Hoe Jan Boskamp en 35.000 anderen Feyenoord in lege Kuip toch steunen tegen AZ

22 januari Zoals elke club mist Feyenoord dit seizoen de steun van het publiek. Maar feit is dat De Kuip ook in corona-tijden het meest sfeervolle stadion van Nederland is. Liefst 35.000 stoelen zijn er inmiddels gevuld. En het lijkt een kwestie van tijd voordat alle 47.000 stoeltjes bezet zijn. Met spandoeken weliswaar, maar toch.