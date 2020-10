Traoré treedt met vijfklapper in voetsporen van Cruijff, Van Basten, Dillen en Malen

Niet zo heel lang geleden scoorde Donyell Malen namens PSV ook al vijf keer. In september 2019 was hij in zijn eentje goed voor de 5-0 zege van zijn ploeg op Vitesse. Sinds de eeuwwisseling waren er nog drie spelers die in één duel vijf keer wisten te scoren. Afonso Alves deed het in 2007 namens SC Heerenveen, tijdens de 9-0 zege op Heracles Almelo scoorde hij zelfs zeven keer. Kolbeinn Sigthórsson deed het in januari 2011 namens AZ in de 6-1 zege op VVV, terwijl Bas Dost het in december 2011 in dienst van Heerenveen flikte op bezoek bij Excelsior: 0-5.