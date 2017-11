Trotse Kluivert laat bal signeren door ploeggenoten

Op de bal stonden de handtekeningen van zijn ploeggenoten. ,,Daar heb ik om gevraagd'', vertelde Kluivert. ,,Want ik sta nu wel in de belangstelling maar het was ook een teamprestatie. We gingen na rust beter voetballen nadat Frenkie de Jong was ingevallen'', roemde hij de middenvelder die in 45 minuten drie doelpunten voorbereidde.



Zijn beroemde vader Patrick scoorde nooit driemaal in een eredivisiewedstrijd. ,,Wat dat betreft ben ik hem voorbij''. lachte Justin. ,,Maar verder niet hoor. Ik moet nog veel leren. Ik heb wel het gevoel dat ik mijn kans aan het pakken ben. Hopelijk mag ik volgende week weer beginnen.''



Kluivert voetbalde de laatste duels van Ajax tegen NAC Breda en Roda JC op de linkerflank, waar de op dit moment geblesseerde Amin Younes vaak de voorkeur krijgt. ,,Ik heb al vaker gezegd dat ik liever van links dan van rechts kom'', zei de achttienjarige buitenspeler. ,,In de jeugd speelde ik altijd en scoorde ik ook vaak. Dit seizoen moest ik geduld hebben. Maar ik wist dat ik een kans zou krijgen. Nu moet ik het steeds weer laten zien. Dat is de bedoeling, ik wil de naam van Kluivert hoog blijven houden.''