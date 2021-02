Tuchtcommissie houdt voet bij stuk: PEC twee duels zonder Clement

Boscagli vraagteken bij PSV voor duel met Vitesse

15:46 PSV kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse vermoedelijk niet beschikken over Olivier Boscagli. De Franse verdediger viel gisteren in de met 4-2 verloren ontmoeting met Olympiakos Piraeus in de Europa League uit met een hoofdwond.