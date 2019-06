Turpin leidt Oranje tegen Engeland

Helmond Sport strikt oude bekende Boessen als trainer

17:55 Wil Boessen is de nieuwe trainer van Helmond Sport. De 55-jarige Limburger neemt het stokje over van de ontslagen Robby Alflen en gold in Helmond als topkandidaat voor de vrijgekomen vacature. Hij tekent een contract voor twee seizoenen bij de club, waar hij zelf nog 2,5 jaar voetballer was.