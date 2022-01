Tussenbalans Cambuur: Luxe in Leeuwarden, met nu al meer punten dan in vorige eredivisiejaar

Verloopt het seizoen tot nu toe naar wens?

Sportief gezien is het tot nu toe een heerlijk seizoen voor de club uit Leeuwarden, die na een afwezigheid van zes jaar eindelijk weer op het hoogste niveau actief is. Cambuur stond zelfs even vierde en reeg de records aaneen. Als best gerangschikte van de drie gepromoveerde clubs hebben de Friezen nu al meer punten bijeen dan in hun vorige eredivisiejaar, al was de 9-0 nederlaag tegen Ajax pijnlijk naïef.

Het is ze vergeven in Leeuwarden, waar spelers als Roberts Uldrikis, de spectaculaire linksback Alex Bangura en middenvelder Mees Hoedemakers smaakmakers zijn. Er was ook het onheilspellende bericht over trainer Henk de Jong en de cyste in diens hoofd. De Jong is na de geruststellende diagnose inmiddels weer aan het werk.

Wordt het een spannende transferperiode?

Niet bijster spannend. Met Sekou Sylla (TOP Oss) werd er al een veelbelovende linksback gehaald. Aanvallend kan Cambuur nog wel wat vers bloed gebruiken. Helemaal nu de basisspelers Issa Kallon en David Sambissa deelnemen aan de Afrika Cup, voor respectievelijk Sierra Leone en Gabon, en het maar afwachten is hoe ze terugkeren.

Mede daarom wordt Patrick Joosten voor een halfjaar gehuurd van FC Groningen, waar hij de laatste tijd weinig aan spelen toekwam. Cambuur vertrouwt erop dat het zich na de winterstop veilig speelt; het lijkt zelfs al nauwelijks meer een issue in Leeuwarden. Wat een luxe.

Op wie moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Roberts Uldrikis kwam op de laatste dag van de vorige transferperiode ‘zomaar’ aanwaaien, maar de spits heeft bij Cambuur in korte tijd een zekere status opgebouwd. Met vijf doelpunten in elf duels haalt Uldrikis (23) een prima moyenne. Maar ook de inbreng in het spel is erop vooruit gegaan bij de lange Let, die met zijn land tegen Oranje speelde in de kwalificatiereeks voor het WK.

Prognose van de eindklassering: 9.