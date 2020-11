Twee clubrecords op één avond: doelpuntenmachine Ajax op volle toeren

Davy Klaassen, Zakaria Labyad en Lassina Traoré zorgden al voor rust voor een 0-3 tussenstand voor Ajax op bezoek bij FC Emmen. Daarmee stond de doelpuntenteller op 40 dit seizoen. Na rust zorgden Jurgen Ekkelenkamp en Quincy Promes ervoor dat de teller na tien duels zelfs op 42 staat.



Bekijk hier de samenvatting van FC Emmen - Ajax (Premium)



Voor Ajax was het dus voor het eerst dat de club minstens veertig goals maakte in de eerste tien speelrondes, maar er waren al wel eens drie teams die deze grens bereikte: Feyenoord was in 1960/1961 de eerste met 43 doelpunten, PSV maakte in 1987/1988 45 treffers en PSV maakte ook 45 treffers in 1999/2000. Dat drietal teams werd uiteindelijk ook landskampioen in dat seizoen.



Voor Ajax was het overigens ook alweer de vijfde keer op rij dat het vijf goals maakte tegen FC Emmen. De vorige vier wedstrijden eindigden in 5-0, 2-5, 5-0 en 0-5. Ook dat is een unicum: nooit maakte Ajax tegen één tegenstander vijf goals in vijf opeenvolgende wedstrijden.