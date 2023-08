Twee verloren WK-finales waren na persoonlijke tragedie uiteindelijk kinderspel voor Jan Jongbloed

Return PSV tegen Rangers onder leiding van Spaanse scheids­rech­ter

De Spaanse scheidsrechter José María Sánchez fluit woensdag de tweede wedstrijd tussen PSV en Rangers FC in de play-offs van de Champions League in Eindhoven. De 39-jarige arbiter was in het verleden al verantwoordelijk voor Europese wedstrijden van Feyenoord en Ajax.