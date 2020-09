Tweede puntverlies op rij voor Cambuur: gelijkspel in Oss

TOP Oss nam al in de zevende minuut de leiding via Olivier Rommen, maar na een doelpunt van Ragnar Oratmangoen en een benutte strafschop van Robert Mühren ging Cambuur toch met een voorsprong de rust in.



Jarni Koorman maakte er na een uur 2-2 van en in het laatste half uur wist Cambuur niet meer te scoren.



Cambuur was het seizoen begonnen met twee zeges. Vorige week verloor de club uit Leeuwarden voor het eerst; met 2-0 van Go Ahead Eagles.



