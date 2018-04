Twente traint achter gesloten deuren in aanloop naar degradatieduel

Pusic kan tegen Vitesse in elk geval geen beroep doen op Thomas Lam. Hij is geschorst. Het meespelen van Adnane Tighadouini en Luciano Slagveer is onzeker. Beide aanvallers vielen deze week geblesseerd uit op de training. Voor spits Tom Boere lijkt de finale in Gelredome te vroeg te komen. De spits traint nog altijd niet met de groep mee.