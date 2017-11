Twente-verdediger Bijen hoopt op punten in 'gestolen' schoen

Clash tussen Martens en Van de Sanden in Champions League

24 november De twee vleugelspitsen van de Nederlandse voetbalsters treffen elkaar komend jaar in de kwartfinales van de Champions League. Bij de loting vandaag in Nyon werd titelhouder Olympique Lyon, de club van Shanice van de Sanden, gekoppeld aan het FC Barcelona van Lieke Martens. De eerste confrontatie is op 21 of 22 maart in Frankrijk, de return een week later.