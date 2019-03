Twente wint topper van Den Bosch, arbitrage helpt Jong Ajax langs NEC

Sparta haalt uit bij hekkensluiter

Nummer 2 Sparta had geen enkele moeite met de beloften van FC Utrecht: 1-5. In de Galgenwaard was het voor de thuisploeg bij rust al duidelijk dat ze zich geen illusies hoefden te maken vanavond. Het stond halverwege 0-3 en na rust werd de marge alleen nog maar groter. Lars Veldwijk mocht in de tweede helft invallen en deed ook nog een duit in het zakje. Ook Almere City deed goede zaken, door in Friesland af te rekenen met directe concurrent Cambuur. Het doelpunt van Stijn Meijer na ruim een uur voetballen was voldoende voor de drie punten.

Discutabele rode kaart doet NEC de das om

Jong Ajax heeft NEC een nieuwe tik uitgedeeld door met 1-2 te winnen in Nijmegen. Ferdy Druijf mocht voor aanvang van NEC – Jong Ajax het bronzen schild in ontvangst nemen, als topscorer van de derde periode (7 goals). Of dat hem geïnspireerd heeft weten we niet, maar al na acht minuten kwam de 1-0 van zijn schoen. Vaclav Cerny trok de stand een kwartier later gelijk, maar de opmerkelijkste gebeurtenis deed zich voor met nog een kwart wedstrijd te spelen. Joey van den Berg leek gewoon de bal te spelen, maar daar oordeelde de arbitrage anders over. Hij moest vertrekken. Daardoor kreeg Jong Ajax het overwicht, maar doelman Mattijs Branderhorst hield NEC op de been met een weergaloze redding. Vlak voor tijd was het dan toch raak. Lassina Traoré dompelde de Goffert in rouw.