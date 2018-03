Twente zag geen andere optie dan ontslag Verbeek: 'Chemie was weg'

FC Twente is bij het ontslag van Gertjan Verbeek niet over één nacht ijs gegaan. De directie kwam na gesprekken met honderden mensen tot de conclusie dat er geen draagvlak meer was voor de coach, die pas in oktober aan het roer stond in Enschede.

René Takens, voorzitter van de raad van commissarissen, liet vandaag op een persconferentie in de Grolsch Veste weten dat de afgelopen tijd niet alleen spelers, maar ook de staf en andere betrokkenen bij hem aanklopten.

,,We hebben niet met honderden mensen gesproken. De conclusie was dat de chemie er niet meer was", oordeelt hij. ,,Er waren zorgen, of dit de manier was om te bereiken wat we willen. In de eredivisie blijven." Hij voelt zich niet om de tuin geleid door de directie, die eerder zei dat alles gewoon zo door kon gaan. ,,Absoluut niet."

Logische stap

Dat Jan van Halst commercieel directeur wordt en niet meer over de technische kant gaat, vindt Takens een logische stap. ,,We zijn met een enorme handicap aan het seizoen begonnen. Er waren weinig middelen. We moesten roeien met de riemen die we hebben."

Maar feit is dat het niet goed gaat met het team en die verantwoordelijkheid ligt bij de technische man. ,,Jan wil de schouders onder de commercie zetten, daar zijn we heel blij mee. Ik vind dat Jan ten onrechte negatief is afgeschilderd. We zien een belangrijke rol voor hem weggelegd in de toekomst."

Van Halst

Van Halst, die zelf ook aanschoof bij de persconferentie, stond eind vorig jaar volledig achter de aanstelling van Verbeek, die de eveneens ontslagen René Hake opvolgde bij de huidige hekkensluiter van de eredivisie.

,,Ik wil een koe niet in de kont kijken. Hij paste in het profiel. Iedereen was positief. De uitkomst was helaas slecht." Dat hij er op aangekeken wordt, begrijpt hij. ,,Dat is logisch."

Of hij er volgend seizoen nog is? ,,In voetbal is elke dag anders. Als je zo'n grote club hebt die zo slecht presteert, dan zie je de krachtenvelden op gang komen. We kunnen er geen antwoord op geven, dat kan niemand."