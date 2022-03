Tyrell Malacia blikt terug: ‘Met Dick Advocaat had ik een heel andere band dan met allerlei andere trainers’

Oude bekende Przemyslaw Tyton (35) tekent bij Ajax voor rest van het seizoen

Ajax heeft in voormalig PSV-doelman Przemyslaw Tyton (35) een tijdelijke back-up gevonden voor André Onana, die na zijn rentree in twee wedstrijden evenveel goals slikte als Remko Pasveer in twintig duels. De Pool heeft een contract tot het einde van dit seizoen getekend, zo maakten de Amsterdammers maandagavond bekend.

8 maart